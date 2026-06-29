Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1 yıl önce bugün, şehrin ulaşım vizyonunu ve toplu taşıma kültürünü değiştiren Metrobüs projesini hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin ulaşım vizyonunu değiştiren, öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Metrobüsler 1 yılı geride bıraktı.

Proje, hizmete başladıktan kısa süre sonra şehirde en çok kullanılan ve en fazla memnuniyet oluşturan ulaşım aracı oldu. 365 günde 63 bin sefer ve 3 milyon 650 bin yolcuyla Sakarya'da büyük bir rekora imza attı.

Adapazarı'nın merkezindeki Gar Meydanı'ndan Korucuk'a kadar ulaşan ve belediyenin tamamen öz kaynaklarıyla hayata geçirilen proje hizmete girdikten kısa bir süre sonra en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu.

192 SEFER, 3 MİLYON 650 BİN YOLCU

Sefer sayısını günlük 192'ye çıkaran, Yenikent Bölgesi'ne ulaşım konusunda adeta bir lokomotife dönüşen Metrobüs dolu-dolu bir 365 günün sonunda rekorlara imza attı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre ulaşım aracı, 1 yılda tam 3 milyon 650 bin yolcuyu şehir merkezinden Yenikent bölgesine trafiksiz, güvenli, konforlu ve hızlı şekilde ulaştırdı.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ULAŞIM ARACI: 63 BİN 200 SEFER

Sivil yolcuya 10 TL'den öğrenciye ise 5 TL gibi bir rakama hizmet veren Metrobüs, aynı zamanda Türkiye'nin en ucuz ulaşım aracı oldu ve toplamda 63 bin 200 sefer yaparak şehirde yaşayan her kesimden insanın memnuniyetini kazandı.

'MEMNUNİYETİNİZ, EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ OLMUŞTUR'

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, 'Ulaşımda Sakarya zamanı sloganıyla büyük bir gayretle çalışarak hayata geçirdiğimiz yeni projeler, şehirde yepyeni bir kültürün de başlangıcı olmuştur. Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olan Sakarya'mızda 1 yılı geride bırakan Metrobüslerimiz, bugün itibarıyla 3 milyon 650 bin yolcu sınırını aşarak büyük bir rekora imza attı. Yenikent'e ulaşım konusunda bir milat olan proje, binlerce yolcumuzun açık ara farkla en çok kullandığı ulaşım aracı oldu. Vatandaşlarımızda oluşan memnuniyet, hayatı kolaylaştıran yeni uygulamaları geliştirmemiz açısından bize en büyük motivasyon olmuştur. Raylı Sistem'le, yeni duble yollarla, ilçelere ulaşımda yeni vizyonla yepyeni bir dönemi hedefliyoruz' denildi.

ULAŞIMDA SAKARYA ZAMANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldiği günden bu yana temellerinin atılmasına öncülük ettiği Raylı Sistem, yeni duble yollar ve çevre yolları, Metrobüs, ADARAY'ın uzatılması, şehrin ana omurgasını oluşturan kavşakların yenilenmesi gibi projelerle Sakarya ulaşımında yeni bir dönem başladı.