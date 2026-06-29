Horasanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel Aşure İkramı ve 'Bahçe Bizden, Bohça Sizden' Piknik Programı, yoğun katılım ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) -Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak ile Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan öncülüğünde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Horasan Belediye Başkan Vekili Veli Kara, ERKON Erzurum Şube Başkanı Kutluhan Şahsuvanoğlu, Erzurum Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Hamza Özkan, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonun hazırlık sürecini büyük bir özveriyle yürüten Horasanlılar Derneği Kadın Kolları Yönetim Kurulu; kamu kurumları, akademi, eğitim, sağlık, hukuk ve iş dünyasından alanlarında başarılı isimleri bir araya getirerek örnek bir dayanışma sergiledi.

Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, Muharrem ayının paylaşma, bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşatıldı.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı etkinlikte keyifli vakit geçirirken, sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Programın sonunda konuşan Horasanlılar Derneği Başkanı Abuzer Çolak, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kadın Kolları Başkanı Tarihçi Elif Horasan Göğebakan ise Muharrem ayının manevi değerlerini yaşatan bu anlamlı programa katılım sağlayan protokol üyelerine, davetlilere ve vatandaşlara teşekkür ederek, Horasanlılar Derneği Kadın Kolları'nın toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal ve kültürel projeleri aynı özveriyle sürdüreceğini söyledi.

Yoğun ilgi gören program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.