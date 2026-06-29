Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Aile Festivali'nin kapanış programına katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da festival alanında kurulan stant ve atölyeleri gezerek el emeği ürünleri inceleyen Başkan Genç, vatandaşlarla birlikte 'Seksenler Doksanlar' müzik grubunun konserini izledi.

Festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, Aile Festivali'nin bundan sonra her yıl geleneksel olarak düzenleneceğini açıkladı.

Türkiye'nin demografik yapısını korumak ve aile kurumunu desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035)' vizyonu kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Aile Festivali'nin kapanış programı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi'nde yapılan etkinlikte ayrıca Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festivalin ikinci gününde, anne ve çocukları bir araya getiren workshop etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, geleneksel dokuma, kazaziye, çarpana dokuma, kağıt rölyef, tezhip, takı tasarımı ve punch atölyelerinde hem el becerilerini geliştirme hem de geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı buldu.

Atık materyallerden tasarım atölyesinde ise çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine dikkat çekildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de festival alanında kurulan stantları ve atölyeleri gezerek el emeği ürünleri inceledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

NOSTALJİ DOLU ANLAR YAŞANDI

Festivalin kapanışında sahne alan, 70 öğretmenden oluşan 'Seksenler Doksanlar' müzik grubu, 80'li ve 90'lı yılların hafızalara kazınan eserlerini seslendirerek katılımcılara nostalji dolu anlar yaşattı.

ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Başkanı Genç, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin aileleri bir araya getirdiğini belirterek, 'Aile Festivalimizi özel gereksinimli bireylerimiz ve kıymetli aileleriyle birlikte başlattık. Onlara güzel ve mutlu anlar yaşatmayı amaçladık. Yine değerli hocamızın nezaretinde çocuklarımızla birlikte bir karne şenliği gerçekleştirdik. Bugün ise gün boyunca çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezimizde düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. El sanatları atölyelerinde hem becerilerini geliştirdiler hem de üretmenin ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar. Gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Aile Festivalimizi bundan sonra her yıl geleneksel olarak düzenlemeye karar verdik. Gördüğümüz ilgi, bu organizasyonu sürdürmeyi bizim için bir görev haline getirdi. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık' dedi.