Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaz sezonunda sahillerde kamu düzenini bozan uygulamalara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaz sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanan sahillerde denetimlerini artırdı.

Halkın ortak kullanım alanlarını işgal eden, çevreyi kirleten ve kamu düzenini bozan uygulamalara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 80 uygunsuz duruma müdahale edildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerindeki plajlar vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşarken, sahillerde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için zabıta ekipleri sahaya indi.

Denetimlerde, plajlara çadır kurarak ortak kullanım alanlarını işgal eden, ateş yakan, çevreyi kirleten ve karavanlarını uzun süreli park ederek kamu düzenini olumsuz etkileyen kişilere müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplam 80 uygunsuz durumu tespit ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

ÖNCE UYARI, ARDINDAN CEZAİ İŞLEM

Zabıta ekipleri, kurallara aykırı davranışlarda bulunan vatandaşları öncelikle sözlü ve yazılı olarak uyarıyor. Yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan kişiler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

DENETİMLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapan ekip sayısını artırırken, vatandaşların ortak kullanım alanlarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, sahillerde karşılaşılan benzer olumsuzlukların zabıta ekiplerine bildirilmesini isterken, kamu düzenini bozacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini vurguladı.