Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sona gelinen, tamamen otomasyonla çalışan modern aşevini Başkan Fatma Şahin ziyaret etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Şehrin ihtiyacını karşılayacak modern imkanların kullanıldığı yeni aşevi, tamamlandığında Türkiye'deki sayılı tesislerden birisi olacak. Günlük 50 bin kişilik yemek kapasitesi ile tamamen otomasyon sistemle, hijyenik, güvenli ve lezzetli yemekler vatandaşlarla buluşacak.

Tesis ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtımını yaptığı günlük sıcak çorba ve Ramazan Ayı boyunca dağıtılan iftarlar bu tesisten sağlanacak. Mutfak Sanatları Merkezi'nin tecrübesiyle işlenecek yemeklerle lezzet kalitesi daha da artacak.

İŞLENEN ETLER UYGUN FİYATA SATIŞA SUNULACAK

Tesis, hijyenik koşulları ve otomasyonu yanı sıra, çorba makineleri, otomatik pişirici pilav robotları, çorba robotları ve son teknoloji fırınlarıyla ön plana çıkıyor. Aşevinin ikinci bölümünde et işleme alanı yer alacak. Kesilmiş gövde olarak gelen etleri tamamen işlenip uygun fiyata satışa sunulacak.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir çalışmanın büyük bir koordinasyon gerektiğini ve bunun sağlandığını belirterek şunları söyledi:

'Burada tabii en önemli şey verdiğiniz, dağıttığınız yemeğin kalitesi. Hizmet satın aldığınız zaman zaman zaman sorun yaşanabiliyor. Bugün bu çalışma tamamen otomasyon. Robotlarla, standart reçeteyle hangi yemeği yapacaksan el değmeden tamamen hijyenik. Aslında akıllı mutfak bu. Bu şekilde artık kendi Mutfak Sanatları Merkezimiz'in kalifikasyonu nasıl yakaladıysak diğer alanlarda, dağıttığımız çorbada, verdiğimiz işlerde de aynı kalifikasyonu yakalamış olacağız.'

Gaziantep'te et işinin çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Başkan Fatma Şahin, 'Et işinde kendi sistemimizi kurmamız çok mühimdi. Şu anda kendi sistemimizi kurduk. Tam otomasyon var. Malzeme kalifikasyonu çok önemli. Malzeme aynı olmalı. Çok iyi yetişmiş personel gerekiyor. Ama bizde bunu yapacak 12 yıllık bir kadro oluştu. Bu kadro var, bu kapasite var, bu kabiliyet var. Günün sonunda dağıttığımız çorbadan da Ramazan'da verdiğimiz iftar yemeğinde de MSM kalitesinde iş çıkarmak için bu altyapıyı hazırlamamız gerekiyordu. Her şey birinci sınıf. Bittiği zaman Türkiye'nin sayılı tesislerinden biri olacak. Akıllı mutfağı, yüksek kalifikasyonlu personeliyle Gaziantep Gastronomisi'nde bir seviye daha yükseltmiş olacağız. Kalite ne kadar yükselirse lezzet de o kadar artıyor, vatandaş memnuniyeti de o kadar yükseliyor. Bu tesislerde bunu sağlamış olacağız.' diye konuştu.