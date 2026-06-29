Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nin stratejik proje ortaklığı yürüttüğü Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM), 2026'nın henüz tamamlanmasına beş ay kala suç ve şiddet olaylarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - HEGEM Genel Başkanı Adem Solak, hazırladıkları bilimsel raporun maalesef doğrulanmaya başladığını ifade ederek yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

HEGEM tarafından daha önce kamuoyuyla paylaşılan bilimsel raporda, 2026 yılının şiddet ve suç olaylarının ciddi şekilde artacağı bir yıl olacağı öngörülmüştü. Yaşanan gelişmelerin bu öngörüyü doğruladığını söyleyen HEGEM Genel Başkanı Adem Solak, dikkat çekici ifadeler kullandı. 'Şiddet ve suç oranlarındaki artış artık vahim bir noktaya ulaştı. Dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için daha ne yapalım? Ankara'nın göbeğinde soyunalım mı?' diyen Solak, sözlerinin ironi içerdiğini belirterek devlet kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

CEZAEVLERİNDEKİ TUTUKLU SAYISI 421 BİNİ AŞTI

Adem Solak, kapasitesi yaklaşık 300 bin kişi olan Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmi verilere göre 421 bin 583 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu hatırlattı. 1990-2020 yılları arasında suç oranlarında yaklaşık yüzde 400 artış yaşandığını belirten Solak, 2026 yılı itibarıyla bu artışın da üzerine çıkıldığını ifade ederek, 'Bu tablo kabul edilebilir bir durum değildir' dedi.

'MİLYONLARCA DOSYA SONUÇLANSA CEZAEVLERİNDE PATLAMA YAŞANIR'

Türkiye'nin tarihindeki en yüksek şiddet ve suç artışının yaşandığını savunan Solak, yargıdaki dosya yoğunluğuna da dikkat çekti. 'Bütün zamanların şiddet ve suç artış rekorunun yaşandığı bir yıldayız. Her noktada yaklaşık 10 katlık bir artış söz konusu. Milyonlarca suç dosyası karara bağlansa, bir o kadar kişi daha cezaevine girecek' ifadelerini kullanan Solak, karamsarlık yerine çözüm odaklı çalıştıklarını söyledi. Solak, 'Bizim amacımız umutsuzluk oluşturmak değil. Tek hedefimiz devletin ilgili kurumlarını harekete geçirmek ve hazırladığımız projelere destek verilmesini sağlamaktır' diye konuştu.

BİLİMSEL ÇALIŞMA 30 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HEGEM'in '2026 Şiddet ve Suç Yılı Olacak' öngörüsünün kapsamlı saha araştırmalarına dayandığını belirten Solak, çalışmanın 100'den fazla akademisyen ile 500'den fazla saha araştırmacısının katkısıyla yürütüldüğünü söyledi. Araştırma kapsamında 30 ilde sosyal risk analizleri gerçekleştirildi. Çalışmalarda 140 bin lise öğrencisine ulaşıldı, ayrıca ceza infaz kurumlarında bulunan 13 bin hükümlü ve tutuklu gençle görüşmeler yapılarak elde edilen veriler bilimsel rapora dönüştürüldü.

HEGEM'DEN TBMM'YE ÇAĞRI

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) , Türkiye'de toplumsal şiddetin önlenmesi, insan haklarının korunması ve sivil arabuluculuk bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla stratejik ortaklık yürüttüğü HEGEM tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan 'Türkiye'de Şiddeti Anlama ve Önleme Sorunları' adlı eserle Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sosyal risklerin çok yönlü biçimde ortaya konulduğunu belirten Adem Solak, TBMM'ye de çağrıda bulundu. TBMM bünyesinde kurulan Şiddet Araştırma Komisyonlarının, HEGEM'in yıllardır yürüttüğü bilimsel araştırmalardan yararlanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Solak, 2007 yılında kurulan çocuklara yönelik şiddet komisyonunda cezaevleri saha çalışmalarını yürüten isimlerden biri olduğunu hatırlattı. Solak, 'Okul baskınlarının yaşandığı illere ilişkin hazırladığımız özel analizleri, talep edilmesi halinde TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu ile paylaşmaya hazırız' diyerek iş birliği çağrısını yineledi.