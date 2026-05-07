SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 9. Liseler Arası Tiyatro Festivali final yaptı. Festivalde sahne alan okullar ve öğrencilere ödüllerini teslim aldı.

YOĞUN KATILIM

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen ödül törenine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, katılımcı okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

'BAŞARILI OLSUNLAR DİYE UĞRAŞIYORUZ'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Çocuklarımız, geleceğimiz hayatın her alanında başarılı olsunlar diye uğraşıyoruz. Bizler gelecek nasıl şekillenecek bunun çabası içerisindeyiz. İnşallah seneye onuncusunu da kutlamak nasip olur' ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİNE HAYRAN KALDIK'

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise, 'Dokuzuncusunu kutladığımız bu sanat şöleninde, 9 okuldan 180 öğrencimiz yüreklerindeki heyecanı sahneye taşıdı. Kimi zaman bir kahkahada birleştik kimi zaman bir dramın derinliğinde düşündük ama her sahnede gençlerimizin samimiyetine tanıklık ettik ve kendilerine hayran kaldık' dedi.

3 FARKLI KATEGORİDE ZİRVEDE

Ödül töreninde Karasu Anadolu Lisesi 'Kibarlık Budalası' oyunu ile 'En İyi oyun' kategorisinde birinci oldu. 'En İyi Kostüm' kategorisinde ise Hendek Orhangazi Anadolu Lisesi, 'En İyi Dekor' kategorisinde ise Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi birinci seçildi.

ÜSTÜN PERFORMANSLAR ÖDÜLLERİYLE BULUŞTU

Ödül töreninde ayrıca 'Üstün Performans Sergileyen Erkek Öğrenciler' ve 'Üstün Performans Sergileyen Kız Öğrenciler' kategorileri kapsamında 3 erkek ve 3 kız öğrenciye bisiklet ödülü ve plaket takdimi yapıldı.