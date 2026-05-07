Eskişehir'de toplu ulaşım hizmetleri, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son düzenleme ile Siyah 61 numaralı otobüs hattının güzergâhı yeniden planlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Artan ziyaretçi yoğunluğu, Asri Mezarlık'ın büyümesi ve vatandaşlardan gelen talep ile öneriler doğrultusunda gerçekleştirilen düzenleme sayesinde, mezarlık içerisinde daha kapsamlı ve erişilebilir bir toplu taşıma hizmeti sunulması hedefleniyor.

Yeni güzergâh ile birlikte vatandaşların mezarlık içindeki ulaşımı daha pratik hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Siyah 61 numaralı hattın güncellenen güzergâhı, durak noktaları ve sefer saatleri 08 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla uygulamaya alınacak.

Vatandaşlar, hatların detaylı güzergâh ve sefer saatlerine 'ESTRAM Mobil' uygulaması üzerinden ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi içerisinde yer alan 'Otobüs Saatleri' sekmesinden ulaşabiliyor.