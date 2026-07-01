Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı tespit edilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla muhtar buluşmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu ve kurum müdürlerinin katılımıyla Kocaali'de gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Şehir genelinde hayata geçirilen hizmet ve projelerin detayları muhtarlarla paylaşıldı.

Toplantıda mahalle muhtarlarının görüş, öneri ve talepleri de dinlendi. Mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı belirlenmesi ve çözüm süreçlerinin güçlendirilmesi adına muhtarlarla kurulan iletişimin önemine vurgu yapıldı.