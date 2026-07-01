İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT, usta sanatçı Kadir İnanır'ın değerli hatırası için özel bir saygı otobüsü tasarladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, kültürel ve sosyal projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan usta sanatçı Kadir İnanır için özel bir saygı otobüsü tasarlandı ve İstanbullular ile buluşturuldu.

Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan saygı otobüsü 57UL Beşiktaş-Kuruçeşme hattında hizmete başladı.

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi, Türk Sineması'nın başyapıtı filmleri başta olmak üzere 180'den fazla filme hayat veren, mesleki hayatı sayısız ödülle taçlandırılan Kadir İnanır'ın hatırası İstanbul caddelerinde İETT'nin saygı otobüsü ile anılmaya devam edecek.

https://youtu.be/dYwcuUcjtBw