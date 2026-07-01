Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşların daha güvenli, konforlu seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla Bahriye Üçok Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesinin kritik noktalarından biri olan Bahriye Üçok Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları yoğun tempoda gerçekleştiriliyor.

Buna göre Akse Mahallesi'nde Rahmi Dibek Caddesi ile Nazım Hikmet Caddesi arasında yer alan Bahriye Üçok Caddesi; ilçe emniyet müdürlüğü, eğitim kurumları, Çağdaşkent konutları ve yoğun yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan önemli güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu, kullanım potansiyeli ve caddede oluşan deformasyon dikkate alınarak başlatılan çalışmalarla bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bahriye Üçok Caddesi'nin 550 metrelik bölümünün üstyapısı tamamen yenileniyor. Proje çerçevesinde toplam 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Cadde üzerindeki yaya ulaşımını daha güvenli hale getirmek amacıyla bin 500 metrekare parke imalatı da yenilenecek. Ayrıca güzergâh boyunca estetik ve modern bir görünüm kazandıracak 20 adet çift konsollu ve 16 adet tek konsollu dekoratif aydınlatma direkleri de caddeye ayrı bir görünüm katacak.

Büyükşehir ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar bin 700 ton plent miks temel (PMT) serimi ile 800 ton binder tabakası asfalt serimi tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının kalan kısımları da planlanan program doğrultusunda sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü üstyapı yatırımlarıyla ulaşım konforunu güçlendirmeye devam ediyor. Bahriye Üçok Caddesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlandığında bölge sakinleri daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşmuş olacak.