Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Atma Sanata Dönüştür' ve 'Bakışın Ötesinde' temalarıyla hazırlanan sergilerin açılışı, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK resim öğretmenleri ve kursiyerlerinin hazırladığı sergiler kapsamında toplam 100 eser sanatseverlerle buluştu. Eserlerin 50'si, atık malzemelerin sanatsal bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı geri dönüşüm çalışmalarından oluşuyor. 'Atma Sanata Dönüştür' temasıyla hazırlanan bu eserler, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Diğer 50 eser ise yağlı boya tekniğiyle ve Gaziantep'in geleneksel kutnu kumaşı üzerine uygulanan yağlı boya çalışmalarıyla hazırlandı. 'Bakışın Ötesinde' konseptiyle ziyaretçilerle buluşan sergide, sanatın farklı yüzeylerdeki ifade gücü ve estetik zenginliği ön plana çıkarılıyor.

Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan 'Atma Sanata Dönüştür' ve 'Bakışın Ötesinde' sergileri, 4 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iki serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergilere ev sahipliği yapan ve Kahraman Emmioğlu'nun adını taşıyan yapının Cumhuriyet dönemine ait önemli ve nadide eserlerden biri olduğunu belirtti.

ŞAHİN: 'DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN SANATA DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMELİ'

Başkan Fatma Şahin, dünyayı güzelleştirmek için sanata daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Günümüz dünyası küresel ısınma ile karşı karşıya. Bu durum kuşkusuz geleceğimizi tehdit ediyor. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamamız için bugün burada sergilenen eserlerin önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum.' dedi.

GASMEK resim öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan iki serginin önemine dikkat çeken Başkan Şahin, 'GASMEK, bir mahalle mektebi. Bu merkezlerde 7'den 70'e her yaş grubuna çeşitli eğitimler veriliyor. Tabii burada annelere de güzel eğitimler veriliyor. Gençlik döneminde fırsat bulamadıkları eğitimleri bu merkezde annelerimiz alabiliyor. GASMEK, keşkelerin hayata döndüğü, ete kemiğe büründüğü bir mekân. Günün sonunda herkes mutlu oluyor. Hizmet veren de alan da çok mutlu. Bu şehri hep birlikte erdemli, huzurlu ve mutlu bir şehir yapmak için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bu şehri örnek bir şehir yapma azim ve kararlılığındayız.' dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Başkan Fatma Şahin, sergileri gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Başkan Fatma Şahin, 9 Haziran'da ziyarete açılan ve Antep işi eserlerin yer aldığı 'Beyaz Sessizlik' adlı sergiyi de gezerek eserler hakkında bilgi aldı.