Bursa Artvin Vakfı'nın Babalar Günü dolayısıyla düzenlediği dayanışma etkinliği, hem kültürel birlikteliğe sahne oldu hem de üniversite öğrencilerine burs desteği sağladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Bursa Artvin Vakfı, Babalar Günü kapsamında düzenlediği dayanışma ve kaynaşma etkinliği ile hemşehrilerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Artvin kültürü yaşatılırken, elde edilen gelir Artvinli üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacak.

Programa Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, Nilüferspor Kulübü Başkanı Adalet Yılmaz, Bursa Artvin Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Makine Mühendisi Eren Şatır ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede yöresel sanatçı Erol Alkan'ın seslendirdiği Artvin türküleri eşliğinde davetliler horon oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Katılımcılara Artvin'in meşhur cağ kebabı ikram edilirken, etkinlikten elde edilen gelirin Artvin'de eğitim gören üniversite öğrencilerine burs olarak kullanılacağı belirtildi.

Başkan Demirci: 'Her lokma bir öğrencimizin eğitimine katkı sağlayacak'

Bursa Artvin Vakfı Başkanı Adnan Demirci, etkinlikte yaptığı açıklamada vakıf olarak sadece kültürel değerleri yaşatmakla kalmadıklarını, aynı zamanda eğitime de destek vermeyi öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Demirci, 'Babalar Günü vesilesiyle hem hemşehrilerimizi bir araya getirdik hem de anlamlı bir dayanışma örneği sergiledik. Bu geceden elde edilen tüm gelir, Artvin'de eğitim gören üniversite öğrencilerimize burs olarak ulaştırılacak. Destek veren, katkı sunan ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe daha fazla öğrencimize umut olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde geçen program, horonlar ve sohbetlerle gece geç saatlere kadar devam etti.