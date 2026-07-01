Düzce'nin Aydınpınar köyünde yoğun yağışların ardından zarar gören köprülerde yenileme çalışmaları başladı. DSİ ekipleri, risk oluşturan yapıları kaldırarak yeni köprülerin inşası için çalışmalarını sürdürüyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Aydınpınar köyünde etkili olan yoğun yağışların ardından zarar gören köprülerin yenilenmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yağışların ardından bölgede hızlı şekilde inceleme yapan DSİ ekipleri, hasarlı ve risk oluşturan köprülerde gerekli tespitleri tamamladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından bazı köprülerin kontrollü yıkımı gerçekleştirilirken, yerine yapılacak yeni yapıların inşasına başlandı.

Çalışmalar kapsamında köprü temelleri atılırken, perde duvar imalatlarına da geçildi. Ekiplerin kısa sürede sahaya inerek çalışmalara başlaması, Aydınpınar köyü sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Köy sakinlerinden M.Y., yağışların ardından endişe yaşadıklarını belirterek, 'DSİ ekipleri çok kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' dedi.

A.D. ise köprülerin hızlı şekilde yenilenmesinin kendilerini rahatlattığını ifade ederek, benzer durumlarda diğer kurumların da aynı hassasiyetle hareket etmesini beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden H.K. da çalışmaların hızından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni köprülerin en kısa sürede tamamlanarak güvenli şekilde hizmete açılmasını temenni etti.

Vatandaşlar, afet sonrası kamu kurumlarının hızlı koordinasyonunun önemine dikkat çekerken, yürütülen çalışmaların bölge güvenliği ve ulaşım açısından büyük önem taşıdığını belirtti. DSİ ekiplerinin köprü yenileme çalışmalarını kısa sürede tamamlaması hedefleniyor.