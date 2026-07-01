İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı AB destekli Re-Value Projesi kapsamında hazırlanan 'KÖK: Kültürpark'ın Biyoçeşitliliği ve İçindeki Hikâyeler' sergisi, 3-30 Temmuz tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in simge mekânlarından Kültürpark'ın geçmişten bugüne uzanan zengin doğal ve kültürel mirası, yeni bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı Avrupa Birliği destekli Re-Value Projesi (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) kapsamında hazırlanan KÖK: Kültürpark'ın Biyoçeşitliliği ve İçindeki Hikayeler sergisi, 3-30 Temmuz tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Üst Kat Doğu Galeri'de ziyaret edilebilecek.

Sergi, Kültürpark'ın kuruluş sürecini, biyolojik çeşitliliğini ve İzmir'in ortak hafızasındaki yerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alıyor.

YANGININ KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR KENT HAFIZASI

KÖK Sergisi, 1922 Büyük İzmir Yangını'nın ardından Cumhuriyet'in çağdaş kentleşme ve kamusal yaşam anlayışı doğrultusunda şekillenen Kültürpark'ın kuruluş sürecini ziyaretçilere aktaracak. Arşiv belgeleri, tarihsel kayıtlar ve görsel materyaller aracılığıyla Kültürpark'ın İzmir'in yeniden inşa sürecindeki rolü gözler önüne serilecek. Farklı coğrafyalardan getirilen bitki türleriyle zenginleşen botanik yapısı ve barındırdığı canlı çeşitliliğiyle Kültürpark'ın doğal mirası da serginin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sergi kapsamında, Kültürpark'ın flora ve fauna zenginliği bilimsel çalışmalar ve özel fotoğraf arşivleriyle ziyaretçilere sunulacak.

KENT, DOĞA VE KÜLTÜRÜN ORTAK HİKAYESİ

Re-Value Projesi'nin kültürel ve doğal miras alanlarını sürdürülebilirlik, ekolojik dönüşüm ve toplumsal değer üretimi perspektifleriyle yeniden değerlendirme yaklaşımını yansıtan sergi; kent belleği, biyolojik çeşitlilik ve kültürel peyzaj kavramları etrafında şekilleniyor. Ziyaretçiler, Kültürpark'ın geçmişten günümüze uzanan dönüşümünü doğa, kültür ve kent yaşamı arasındaki ilişkiler üzerinden keşfetme fırsatı bulacak.

BİLİM İNSANLARI VE SANATÇILARIN KATKILARIYLA HAZIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan sergi, farklı disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve sanatçıların katkılarıyla zenginleştirildi. Sergide yer alan kuş faunası fotoğrafları Prof. Dr. Sezai Göksu'nun, Kültürpark'tan yaşam kesitleri ise fotoğraf sanatçısı Umut Bayır'ın arşivinden derlendi. Flora bölümü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; Tanay Birişçi, Hatice Sönmez Türel ve Merve Özeren Alkan'ın katkılarıyla oluşturuldu.

RE-VALUE PROJESİ NEDİR?

Re-Value (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) projesi, kıyı kentlerinin 2030 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmasına ve mekânsal kalitelerini artırmasına yardımcı olmak amacıyla tasarlanan AB destekli bir kentsel kalkınma girişimi. Proje; sürdürülebilir, veriye dayalı ve sosyal açıdan kapsayıcı kentsel planlama modelleri oluşturmak üzere Avrupa'daki dokuz kıyı kentini bir araya getiriyor. İzmir'in de yer aldığı projede Ålesund (Norveç), Bruges (Belçika), Burgas (Bulgaristan), Rimini (İtalya), Cascais (Portekiz), Constanța (Romanya), Písek (Çekya) ve Rijeka (Hırvatistan) yer alıyor. Re-Value, bu kentlerin iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla yeşil altyapıya yönelik doğa temelli çözümleri katılımcı süreçlerle geliştirmeyi hedefliyor. Proje, bu yaklaşımları kentsel tasarımın merkezine yerleştirerek hem ekolojik direnci artırmayı hem de kamusal alanların niteliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.