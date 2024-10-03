Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak adına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde “Pati İzi Can Dostlar” etkinliği düzenliyor. Hayvan severler Aziz Duran Parkı’nda sokaktaki can dostlarla buluşacak. Aynı zamanda sahiplenmeye hazır hayvanlar, yeni yuvalarına kavuşacak. Etkinlikte çocuk oyunlarından, oyun gruplarına ve animasyon gösterilerine kadar birçok renkli aktivite yer alacak.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayvan severler ile sokak hayvanlarını bir araya getirecek yeni bir etkinlik düzenliyor.

Büyükşehir, attığı bu adımla Türkiye’nin tüm şehirlerine sokak hayvanlarını sahiplenme ve can dostlara yaklaşım konusunda örnek oluyor.

AZİZ DURAN PARKI’NDA

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Aziz Duran Park’ında düzenlenecek “Pati İzi Can Dostlar” adlı etkinlik, şehirdeki tüm hayvan severleri buluşturacak. 4 Ekim Cuma günü 10.00’da açılışı yapılacak program 18.00’a kadar devam edecek.

Etkinlikte çocuk oyunlarından şişme oyun gruplarına, animasyon gösterilerinden hayvan sahiplendirmeye kadar birçok renkli aktivite yer alacak.

Can dostlarla buluşacaklar

Ayrıca katılanlara özel ikramların da yapılacağı organizasyonda vatandaşlar, sahiplenmeye hazır dostlarıyla buluşacak ve “Pati İzi” projesinde bekleyen canlar yeni yuvalarıyla buluşmuş olacak.

Hayvan severler ile sokak hayvanlarını bir araya getirerek farkındalık yaratmayı hedeflenen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sahiplenme sürecini bu etkinlikle hızlandıracak.

Hayvan sahiplenme işlemi

Sahiplendirmeyi bekleyen sokak hayvanları Aziz Duran Parkı’na getirilecek, veteriner hekimlerin danışmanlık hizmetinden sahiplendirme işlemlerine kadar birçok işlem yapılacak ve program 10.00 ile 18.00 arasında yapılacak.