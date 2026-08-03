Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karadeniz'in incisi olan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde başladığı 'hayat nöbeti' büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Karadeniz sahillerinde 141 kişi ölümün kıyısından alındığı temmuz ayında Hayat Nöbetçilerinin pür dikkat tuttuğu nöbet sayesinde tatil acıya dönüşmedi.

HUZURUN TİMSALİ CANKURTARANLAR

Milyonlarca kişinin can güvenliğini sağlayan, bölgede huzurun timsali olan Büyükşehir İtfaiyesi Cankurtaran Timi, temmuz ayı raporunu yayınladı.

Yayınlanan rapora göre 76 cankurtaranın, 46 farklı kulede ve toplamda 54 kilometrelik sahil şeridinde ortaya koyduğu çalışmayla 214 vakaya müdahale etti.

ANINDA MÜDAHALEYLE ACI YOK:

7 jet ski, 1 zodyak ve 2 ATV ile sahilde yoğun bir mesai harcayan ekipler 141 kişiyi ölümün kıyısından aldı. Öte yandan sahilde kaybolan 73 çocuğa ulaşılarak ailelerine teslim edildi.

Yüzbinlerce kişinin tatil için tercih ettiği mavi bayraklı Sakarya sahillerinde dalgalı, yasak kararlarının alındığı günlerde dahi tüm olumsuzluklar anında müdahaleyle önlendi.

'HEDEFİMİZ AĞUSTOS VE EYLÜL DÖNEMİNİ DE KAYIPSIZ BİTİRMEK'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Karadeniz'in incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca Sahillerimizde temmuz ayında da sıfır kayıp hedefimizden sapma olmamıştır. En zorlu eğitimlerle seçilen 76 cankurtaranımız, 46 farklı kulede deyim yerindeyse gözünü dahi kırpmadan nöbet tutmaktadır. Hedefimiz ağustos ve eylül döneminde de hiçbir kayıp vermeden sezonu tamamlamaktır' denildi.