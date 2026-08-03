Antalya'da yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 'Muratpaşa'da yüzme bilmeyen kalmasın' sloganıyla sürdürdüğü ücretsiz yüzme eğitimleriyle çocuklar ve gençler hem yüzme öğreniyor hem de serinleme imkanı buluyor

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, yaz spor okullarında 23 farklı branşta ücretsiz eğitim verirken, yüzme kursları da en yoğun ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Eğitimlere 6-14 yaş grubundaki çocuklar katılıyor.

Yüzme bilmeyen ve teknik yüzme grupları olarak düzenlenen eğitimlerde katılımcılara doğru nefes alma, su üzerinde denge kurma, temel yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ile suya güvenli şekilde atlama gibi temel beceriler kazandırılıyor.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yüzme antrenörü Erkin Er, eğitimlerin haftanın beş günü devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yüzme bilmeyen çocuklarımız için haftada üç gün eğitim veriyoruz. Salı ve perşembe günleri ise yüzme bilen çocuklarımız teknik yüzme eğitimi alıyor. Kurslarımız okullar açılana kadar devam edecek. Okulların açılmasının ardından ise sonbahar spor okullarıyla çocuklarımız yüzme eğitimlerini sürdürebilecek.'

Er, yüzme eğitimlerindeki hedeflerinden ise 'Öncelikle çocuklarımızın suya alışmasını ve kendi hayatlarını kurtarabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. Sonrasında spora yönelmelerini, yetenekli olanların ise sportif başarı elde ederek yarışmalara katılmalarını bekliyoruz' diyerek söz etti.

DENİZ BAYKAL SPOR KOMPLEKSİ YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Öte yandan Muratpaşa Belediyesi'nin bir diğer yüzme tesisi olan Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde ise yaz sezonu boyunca bakım ve hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Kompleksin, yeni dönem spor okullarıyla birlikte hizmet vermesi planlanıyor.