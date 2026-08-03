Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesinin ana ulaşım akslarından biri olan Eğitim Caddesi'nde yürüttüğü asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 1.100 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve iki dönel kavşağın yer aldığı güzergâhta 4.500 tonluk asfalt kaplama uygulaması başarıyla gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Eğitim Caddesi'nde 550 metre çift taraflı yaya kaldırımı ve 550 metre çift taraflı bisiklet yolu da yapıldı. Yenilenen Eğitim Caddesi modern yol standartlarına ulaştırıldı. Yapılan çalışma sayesinde bölge sakinleri artık daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânından faydalanabilecek.

'CADDEMİZ ÇOK GÜZEL OLDU'

Eğitim Caddesi'nde yürütülen çalışmanın önemini vurgulayan Vanimehmet Mahallesi Muhtarı Nuray Soylu, 'Eğitim Caddesi, kafeler bölgesi olarak geçiyor.

Bizim için çok önemli bir bölge. İlçemiz için de önemli bir ulaşım güzergahı. Mahalle sakinlerimiz ve dışarıdan ilçemize gelen vatandaşlarımız oradan geçiyorlar. Önceden çok kötü bir durumdaydı. Şimdi çok güzel oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Çalışmadan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum.' dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMADAN MEMNUN

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yenilenen Eğitim Caddesi'nde artık daha rahat yolculuk yapabileceklerini dile getiren vatandaşlar, hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.