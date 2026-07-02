Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek, karasinek, kene ve diğer haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. BelPlas ekipleri son olarak Etimesgut'ta cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını kent genelinde özveriyle yürütüyor.

Başkentli vatandaşların konforunu ve sağlığını öncelemek amacıyla ilçelerde gece-gündüz demeden sahaya inen BelPlas ekipleri, Etimesgut'ta da kapsamlı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Sahada çevre dostu biyosidal ürünler kullanan ekipler, ilçedeki cadde, sokak, park, yeşil alanlar ve çöp toplama alanları başta olmak üzere uçkun ve haşere oluşumuna elverişli bölgeleri titizlikle ilaçladı.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ SAHADA

Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle ve detaylı bir şekilde yapılmasına özen gösterdiklerinin altını çizen BelPlas AŞ İlaçlama Müdürü İsmail Dane, ekiplerin gece ve gündüz sahada olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'mız tarafından koordine edilen vektörle mücadele çalışmaları 25 ilçemizde aralıksız devam ediyor.

Etimesgut ilçemizde özellikle cadde, sokak, park alanlarında, çöp toplama alanlarında, bahçelerde vektörle mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle, son günlerde halkımızdan gelen talepler doğrultusunda parklarda keneye yönelik ilaçlama çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İlaçlama hizmetlerimizde öncelikli hedefimiz, toplum sağlığını koruyarak çevremizi daha yaşanılabilir kılmaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'mızca gece ve gündüz bütün ekiplerimiz sahada çalışmaktadır.'

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

İlaçlama çalışmalarında vatandaşlardan gelen taleplere de öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, uygulamalarını yaz boyunca sürdürecek. İlaçlama talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Başkent 153 Çağrı Merkezi üzerinden başvuru oluşturabilecek.