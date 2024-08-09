Sakarya Büyükşehir Belediyesi 10-11 Ağustos tarihlerinde Serdivan Halit Evin Caddesi’nde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğin alternatif güzergahlardan sağlanacağını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Altyapı çalışmaları tamamlanan ve üst yapı çalışmalarına hızla başlanan Serdivan Halit Evin Caddesi’nde yol bakım ekiplerimiz tarafından 10-11 Ağustos tarihlerinde sıcak asfalt çalışması yapılacaktır. Bu tarihlerde araç trafiği alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır. Araç sürücülerimiz, trafikte sorun yaşamamak adına alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur. Çalışma tamamlandığında sanayi bölgemiz daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olacak” denildi.