Sakarya Büyükşehir Belediye Yusuf Alemdar, katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaş ve çözüm odaklı bir yönetimi ön plana çıkarıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, otobüs seferleriyle ilgili video çekerek çağrı yapan öğrencilerin sorununu 24 saat içinde çözüme kavuşturdu.

Ferizli MYO öğrencilerini taşıyan 30 numaralı İhsaniye, Ferizli ve Söğütlü Hattı’nda sefer sayıları ve araç sayısı iki katına çıkarıldı.

Videodaki gençleri ise davet edip makamında ağırlayan Alemdar, “Sakarya’daki öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak için tüm imkanlarımız seferberdir. Bu ülkenin geleceği siz gibi özgüveni yüksek gençlerle şekillenecek” dedi.

Ferizli Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği bölümü öğrencileri, Büyükşehir'in 30 numaralı İhsaniye Garaj- Göktepe-Söğütlü-Ferizli hattındakiotobüste yoğunluk olduğunu, sefer sayısının yetersiz olduğunu bir videoyla anlatarak ekiplere ulaştırdı.

Videonun ulaştığı Başkan Alemdar, iki ilçe ile şehir merkezi arasında önemli bir ulaşım imkânı sunan 30 numaralı hattın sefer sayısının ve araç sayısının artırılması için Ulaşım Dairesi Başkanlığına talimat verdi ve sorun 24 saat içinde çözüme kavuştu. Otobüste sefer sayısı iki kat artırılarak 6’dan 13’e ve araç sayısı da 2’ye çıkarıldı. Konuyla ilgili gelişmeyi ise gençlere bizzat Başkan Alemdar bildirdi.

Alemdar’ın makamında misafir etmek için davet ettiği 4 genç Büyükşehir’e gelerek Alemdar’la görüştü, gelişmeler için teşekkür etti.

Alemdar, “Şehrimizde yaşayan öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda belediyemizin 30 numaralı İhsaniye Garaj ve Ferizli arasındaki otobüs sayısını 2'ye çıkardık. Dolayısıyla günde 6 sefer yapan hattın gerçekleştireceği sefer sayısını 13’e çıkarmış olduk.Gençlerin hayatını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Makamda misafir edilen gençler, gösterilerin hassasiyet nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek Alemdar’la çay sohbeti yaptı.