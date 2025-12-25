Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği kapsamlı spor yatırımlarıyla şehri sporun merkezlerinden biri haline getiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Sakarya'da tarihin en büyük spor yatırımlarını hayata geçiriyor. Şehre iz bırakacak yatırımların son örneklerinden biri olan Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde çalışmaların sona geldiği açıklandı. FİFA standartlarında inşa edilen tesis hizmete açıldığında Sakarya'da futbol heyecanının yeni bir adresi de Kazımpaşa olacak.

İlçelere kazandırılan kapalı spor salonları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, gençlik merkezleri ve yüzme havuzlarının son örneği Serdivan Kazımpaşa'da yükseliyor.

Geçmişte amatör futbol maçlarının oynandığı ve spor kültürüyle hafızalara kazınan Kazımpaşa'da, FIFA standartlarında modern bir spor kompleksi inşa ediliyor.Kazımpaşa Spor Kompleksi, 31 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçiriliyor.

FIFA standardında, amatörün kalbi olacak

Proje kapsamında 123 metre uzunluğunda, 76 metre genişliğinde sentetik çim futbol sahası, bin kişilik tribün, aydınlatma sistemleri, soyunma odaları, otopark ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Tesis, tamamlandığında Sakarya'da resmi futbol müsabakalarına ev sahipliği yapacak veFIFA standartlarında donanıma sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede alanın gider drenaj boruları döşendi, mıcır serimine geçildi. 500+500 kişilik tribünlerin imalatları tamamlandı, tesisin gece ve gündüz kullanılabilmesi için aydınlatma direkleri de hızlı bir şekilde montajlandı. Aydınlatma sistemi ise uygulanıyor.