26 Aralık Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 13. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon ligde evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen Mavi Yeşilliler, taraftarının desteğiyle 2025'i galibiyetle kapatarak bu seriyi 7 maça çıkarmaya çalışacak. Ligde geride kalan 12 haftada 10 galibiyet-2 mağlubiyet alan Bahçeşehir Koleji ise üçüncü sırada yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet-6 mağlubiyet ile 9. sırada bulunan TOFAŞ, 13. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.

