Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kocaeli'de düzenlenen panele katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyunca topladığı atıklar Savunma Sanayi'de önemli bir rol oynuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, katıldığı panelde belediyelerin atık toplama merkezlerinin 'yeni nesil maden' niteliği taşıdığına dikkat çekti. Çil, 'Özellikle savunma sanayi alanında lityum, kobalt, nikel, bakır, grafit ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Geleceğin şehirleri yalnızca atıkları toplayan değil, atıklarından değer üreten şehirler olacaktır' dedi.

Enerji Depolama, Kritik Stratejik Ham Maddeler ve Elektronik Atık Geri Dönüşüm panelinde sürdürülebilir gelecek, döngüsel ekonomi ve kritik hammadde kazanımı gibi konular ele alındı.

ATIK DEĞİL ASLINDA MADEN SAHASI

Başkan Çil, Büyükşehir olarak yıl boyu topladıkları atıkların aslında Savunma Sanayi üretiminde önemli bir rol oynadığını, Türkiye'nin milli sanayisinde lityum, kobalt, nikel, bakır, grafit ve nadir toprak elementleri ham maddelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu sebeple belediyelerin atık sahalarının artık ülkede 'yeni nesil maden sahası' niteliği taşıdığını hatırlattı.

'YENİ NESİL MADEN SAHALARI NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Panelde konuşan Arzu Saygıner Çil, atıkların bir maden sahası niteliği taşıdığını belirterek, 'Değişen dünya ile birlikte insanların ihtiyaçları da değişiyor. Hızla tüketen bir toplumun oluşması özellikle elektronik alanda atıkları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla belediyelerin atık toplama merkezleri, toprağın altından çıkan madenler gibi yeni nesil maden sahaları niteliği taşıyor' şeklinde konuştu.

'NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Çil, 'Bizler artık bu noktada atık değil kaynak yönetiminden bahsetmeliyiz. Özellikle savunma sanayi alanında lityum, kobalt, nikel, bakır, grafit ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yerel yönetimlerin sistemleri sayesinde bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması stratejik bir öneme sahiptir. Geleceğin şehirleri yalnızca atıkları toplayan değil, atıklarından değer üreten şehirler olacaktır' diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi de her yıl tonlarca atığı geri dönüşüme alarak ekonomiye kazandırıyor.