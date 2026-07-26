TOBB Türkiye Yazılım Meclisi öncülüğünde düzenlenecek TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi, 29 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvede Türkiye'nin yapay zekâ vizyonu ve eylem planı ele alınırken, KOBİ'ler ve sanayiciler yerli bilişim ve yazılım firmalarıyla B2B görüşmelerde bir araya gelecek.

ANKARA (İGFA) - İş dünyası, teknoloji ekosistemi ve kamu temsilcileri, 29 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenecek TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi'nde buluşacak. Zirvede, yapay zekânın sanayi, üretim, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinde meydana getirdiği dönüşüm, iş dünyasının somut ihtiyaçları üzerinden ele alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı zirvede; kamu kurumları, oda ve borsalar, KOBİ'ler, sanayiciler, yazılım ve bilişim firmaları, teknoloji üreticileri ve sektör temsilcileri aynı platformda bir araya gelecek.

Programda; kamuda yapay zekâ uygulamaları, veri güvenliği, siber güvenlik, kamu-özel sektör iş birliği ve Türkiye'nin yapay zekâ ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

-Yapay zekâ sanayide iş sonuçları üzerinden konuşulacak

Zirvenin anahtar konuşmalarında, sanayide yapay zekâ dönüşümüne odaklanılacak. Yapay zekânın üretim hatları, kalite kontrol, bakım süreçleri, tedarik zinciri, enerji kullanımı, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik alanlarında nasıl kullanılabileceği, somut uygulama örnekleriyle değerlendirilecek.

KOBİ ve sanayi işletmelerinin yapay zekâya hangi süreçlerden başlaması gerektiği, veri altyapısının nasıl hazırlanacağı, öncelikli kullanım senaryolarının nasıl belirleneceği ve yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşünün nasıl ölçüleceği de programın öne çıkan konuları arasında yer alacak.

Program kapsamında yerli teknoloji firmaları da geliştirdikleri yapay zekâ ürün ve çözümlerini iş dünyasına tanıtacak.

Yapay zekâ iki ayrı panelde ele alınacak

Zirve programında, yapay zekânın teknoloji üreticileri ve teknolojiyi kullanan işletmeler açısından değerlendirileceği iki ayrı panel düzenlenecek. Teknoloji odaklı panelde; yapay zekânın yazılım, bilişim, telekomünikasyon, finansal teknolojiler, e-ticaret, kreatif endüstriler ve diğer teknoloji yoğun sektörlerde oluşturduğu yeni iş modelleri, ürünleşme imkânları ve ihracat potansiyeli ele alınacak.

KOBİ ve sanayi odaklı panelde ise yapay zekânın üretim, verimlilik, finansman, müşteri yönetimi, insan kaynağı ve rekabetçilik üzerindeki etkileri tartışılacak. Program kapsamında oda ve borsalar aracılığıyla zirveye katılacak KOBİ ve sanayiciler ile yapay zekâ ürün ve çözümleri geliştiren yerli yazılım ve bilişim firmaları bir araya getirilecek.

B2B görüşmelerinde sanayiciler ve KOBİ'ler; işletmelerindeki üretim, satış, finans, insan kaynakları, müşteri deneyimi, veri analitiği ve operasyonel verimlilik sorunlarına yönelik yapay zekâ çözümlerini doğrudan değerlendirme imkânı bulacak. Yerli teknoloji üreticileri ise ürünlerini karar vericilere tanıtma, yeni müşteri ve iş ortaklarına ulaşma ve somut ticari iş birlikleri geliştirme fırsatı elde edecek.

Zirveye binin üzerinde katılımcı ve 500'ün üzerinde karar vericinin katılması beklenirken, programda iş dünyasından 30 konuşmacı yer alacak.

-Ertan Barut: '29 Temmuz'da yapay zekâyı sahaya indiriyoruz'

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, zirvenin temel hedefinin yapay zekâyı iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak olduğunu söyledi. Barut, '29 Temmuz'da yapay zekâyı sahaya indiriyoruz. Yapay zekâyı yalnızca konuşmak, izlemek veya sınırlı pilot uygulamalarla değerlendirmek artık yeterli değil. Bu teknolojiyi üretime, satışa, ihracata, müşteri yönetimine ve verimliliğe dönüştürmemiz gerekiyor' dedi.

Barut, zirvenin yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacağını, İstanbul, Kocaeli-Gebze, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Antalya, Samsun ve Gaziantep'te de gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.