Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret ve işgücü verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, 'İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mayıs ayında neredeyse bir haftalık iş günü kaybının etkisiyle, aylık ihracatta yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir kayıp olduğunu görüyoruz. Haziran ayında bu rakam bir miktar toparlanacaktır, ancak bu yılın kalan yarısında asgari 26 milyar dolarlık aylık ihracat bandını tekrar yakalayabilmeyi ümit ediyoruz' dedi.

İŞGÜCÜ VERİLERİ

TÜİK tarafından bugün açıklanan nisan ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, 'Nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 8,2'ye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı nisan ayında 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine geriledi. Sanayi sektöründe istihdam kaybının devam ettiğini, bu gerilemede ise kurdan kaynaklı rekabet gücü kaybının etkileri olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan geçen yılın aynı ayına göre çalışabilir nüfus yıllık 573 bin kişi arttı ancak işgücüne dahil olmayanlar 978 bin kişiye yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik oranı ile mücadelede sosyal politikaların revizyonun gerekliliğine inanıyoruz. Orta Doğu genelinde tırmanan savaşın etkisiyle gelişmekte olan piyasalara yönelik ekonomik genişleme öngörüsünün aşağı yönlü revize edildiği bir dönemde, istihdam piyasasındaki gelişmeleri çok daha yakından izlememiz gerektiğine inanıyoruz' ifadesini kullandı.

NEFES KREDİSİ YENİDEN BAŞLIYOR

Zeytinoğlu açıklamasının devamında 'Bu noktada özellikle imalatçı ihracatçılarımızın finansmana daha uygun koşullarda erişimini ve sürdürülebilir istihdam artışı için sanayicimizin uzun vadeli ve uygun kredilerle desteklenmesini çok önemli görüyoruz. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından bugün açıklanan Nefes Kredisi'nin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Gelecek hafta başvuruları alınacak olan krediye, üye firmalarımızın katılımını bekliyoruz' şeklinde konuştu.