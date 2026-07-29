Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskân işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul güne Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon haberiyle başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte toplam 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun, belediyenin yetki alanındaki yapı ruhsatı ve iskân işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı işlemler karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın yeni aşaması olduğu belirtildi.

Başkan Sinem Dedetaş da Gözaltında

Operasyonun en dikkat çeken ismi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu.

Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Gözaltı kararlarının ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve şüphelilerin adli makamlara sevk edilip edilmeyeceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

Soruşturmanın Geçmişi Nisan Ayına Uzandı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik son operasyonun, daha önce başlatılan soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Nisan ayında belediyenin yapı ruhsatı ve iskân işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında belediye başkan yardımcısı ve belediye iştiraklerinden birinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararları verilmişti.

Mayıs ayında ise soruşturmanın ikinci dalgasında yeni gözaltılar gerçekleştirilmişti.

İddiaların Odağında Ruhsat ve İskân İşlemleri Var

Soruşturmanın merkezinde, bazı yapıların ruhsat ve iskân süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların bulunduğu ifade ediliyor.

Dosyaya yansıyan iddialarda, bazı inşaat projelerinde iskân işlemleri sırasında müteahhitlerden ve iş takipçilerinden para talep edildiği, projelere veya mevzuata aykırılıkların giderilmesi ya da işlemlerin sonuçlandırılması karşılığında menfaat sağlandığı öne sürülüyor.

Ancak soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği unutulmamalı. Gözaltına alınan kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece, hukuk gereği suçlu kabul edilmeleri mümkün değil.

Gözler Savcılık ve Mahkeme Sürecinde

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Savcılık aşamasında şüphelilerin ifadeleri alınacak ve soruşturma dosyasındaki deliller değerlendirilecek. Bu sürecin ardından şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verilebilecek.

Soruşturmanın bundan sonraki seyri, yalnızca Üsküdar Belediyesi açısından değil, İstanbul'daki yerel yönetimlere ilişkin yürütülen soruşturmalar bakımından da yakından takip edilecek.

Üsküdar’da Kritik Gün

Başkan Sinem Dedetaş'ın da gözaltına alınmasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi'nde kritik bir süreç başladı.

Soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği, yeni gözaltı veya tutuklama kararlarının gelip gelmeyeceği ve dosyanın nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından gözler şimdi savcılık sürecine çevrildi. Kamuoyunun merak ettiği en önemli soru ise şu: Soruşturma yalnızca mevcut 6 şüpheliyle mi sınırlı kalacak, yoksa yeni isimler de dosyaya dahil edilecek mi?

Gelişmeler yaşandıkça soruşturmanın tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.