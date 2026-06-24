SASKİ, 2025-2026 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenciyi okullarında ziyaret ederek Su Müfettişi olarak bilinçlendirdi. Yıl boyunca 16 ilçede sürdürülen eğitimlerle minikler suyun değerini öğrenirken, Sakarya'nın su geleceğini koruyacak yeni gönüllü elçiler de göreve başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve tasarruf bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yürüttüğü Su Müfettişi eğitimlerinde 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini tamamladı.

Sakarya'nın su geleceğini korumayı amaçlayan proje kapsamında su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazanan öğrenciler, 'Su Müfettişi' unvanını alarak su kaynaklarının korunması için gönüllü elçiler oldu.

Eğitim maratonunun son durağı Adapazarı Karaman İlkokulu oldu. Öğrenciler, animasyonlar, özel olarak hazırlanan videolar ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilen eğitimlerde suyun önemini eğlenerek öğrendi.

Kapanış programına katılan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Yeni su müfettişleriyle yakından ilgilenen Sakallıoğlu, öğrencileri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

'SUYUN KORUYUCULARISINIZ'

Programın sonunda yeni su müfettişlerine seslenen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, '2025-2026 dönemi boyunca düzenlediğimiz eğitimlerle Su Müfettişi ailemizi büyüttük. Sizler artık evinizde, okulunuzda ve sokağınızda suyun koruyucularısınız. Sakarya'nın temiz su kaynaklarını yarınlara güvenle taşımak için en büyük gücümüz sizlersiniz. Evde boşa akan tek bir musluğu kapattığınızda, dünyamızın geleceğine hayat vermiş olacaksınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza yürekten inanıyor, başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı. Eğitimin sonunda öğrencilere çevre bilincini pekiştiren ve tasarrufu teşvik eden çeşitli hediyeler verildi.