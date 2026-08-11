TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin titiz çalışmalar sonucunda Meclis iradesiyle şekillendiğini belirtti. Kurtulmuş, 'Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır' dedi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin hazırlanmasında son derece titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, metnin kelime kelime ve cümle cümle ele alınarak bugünkü aşamaya getirildiğini söyledi.

Süreç boyunca siyasi açıdan zor dönemlerden geçildiğini ifade eden Kurtulmuş, farklı siyasi aktörlerin ortak bir istikamette buluşması için görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

'TÜRKİYE MODELİ'NİN İNŞASIDIR'

Terörsüz Türkiye hedefinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla birlikte bir 'Türkiye Modeli'nin inşası anlamına geldiğini savunan Kurtulmuş, sürecin herhangi bir dış aktörün yönlendirmesi olmadan, Türkiye'nin kendi siyasi iradesi ve TBMM'nin gücüyle yürütüldüğünü söyledi. Kurtulmuş, parlamentonun etkisiz kaldığı yönündeki eleştirilere de değinerek, Genel Kurul'daki müzakerelerin ve ortaya çıkan siyasi iradenin TBMM'nin sahip olduğu gücü gösterdiğini ifade etti.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaşmıştır.



Bu adım, milletimizin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi: — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 10, 2026

'BÜTÜN TÜRKİYE'NİN BAŞARISI'

Sürece katkı sunan siyasi partilere, parti yöneticilerine ve genel başkanlara teşekkür eden Kurtulmuş, kanunun kabul edilmesini ortak bir siyasi başarı olarak değerlendirdi.

Kurtulmuş, açıklamasında, 'Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır.' dedi. Kurtulmuş, milletin sürece sahip çıktığını daha güçlü şekilde ortaya koyacağını ifade ederek, düzenlemenin hayırlı olması temennisinde bulundu.