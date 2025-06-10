SASKİ, Kurban Bayramı tatili boyunca 350 personel ve 103 araçla altyapı hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü.ALO 185 Çağrı Merkezi’ne gelen talepler sahada nöbetçi olan ekiplere yönlendirilerek anında karşılık buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kurban Bayramı süresince ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden iletilen bin 117 çağrıyaanında müdahale etti.

350 personel ve 103 iş makinasından oluşan ekipler16 ilçenin 672 mahallesindeiçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik tüm acil durumları hızla çözüme kavuşturdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramında altyapı sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 350 personel ile sahadaydık. Abonelerimizden gelen bin 117 çağrıyı hızlıca değerlendirerek gerekli müdahaleleri anında gerçekleştirdik. Şehrimizin dört bir yanında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için ekiplerimiz bayram boyunca özveriyle görev yaptı. Özellikle kurban atıklarının altyapı hatlarına karışmaması için verdiğimiz mücadeleyi başarılı bir şekilde sonuçlandırdık” ifadeleri kullanıldı.