Gençlerin fikirlerine kulak veren ve her fırsatta onlarla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençlik Sofrası' isimli sahur programında gençlerle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Gençlik Sofrası' sahur programında gençlerle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, Bilim Merkezi, 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi, AFA Kültür ve Kongre Merkezi ve spor yatırımlarıyla gençleri her alanda gelişime taşıyacak projeleri anlattı.

Alemdar, 'Bizim bütün gayretimiz Sakarya'yı her alanda daha güçlü, daha yaşanabilir ve geleceğe daha hazır bir şehir haline getirmektir. Tek mücadelemiz size daha güzel bir gelecek kurabilmek ve sizlere güçlü bir Türkiye'yi inşa etmektir. Hayallerinizi kendinize saklamayın; gelin bu şehrin ve bu ülkenin geleceğini birlikte inşa edelim' dedi.

YOĞUN KATILIM

Programa AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ve Sakarya'nın 16 ilçesinden çok sayıda genç katıldı.

Genç isimlerle sohbet eden, Sakarya'yı konuşan, şehirdeki gençlik projelerini istişare eden Başkan Alemdar, 'Gayemiz gençlerimizin kendisini her alanda geliştirebileceği, güçlü bir Sakarya'nın inşasıdır' vurgusu yaptı.

Bilim Merkezi, 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi, AKM ve yakın zamanda saha çalışmalarının başlayacağı AFA Kültür ve Kongre Merkezi gibi yatırımlara atıfta bulunan Alemdar kültürden spora, eğitimden bilime ve teknolojiye kadar gençlerin her kategoride kendilerini geliştirebileceği projeler ürettiklerini söyledi.

'BİZ SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gençlere hitap eden Başkan Alemdar, 'Biz sizler için çalışıyoruz. Mücadelemiz sizlerin daha güzel bir gelecek yaşayabilmesi için. Ülkemizi bugünlere getiren büyük mücadeleleri unutmadan, sizlerin çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğine inanıyoruz. Sizlerden isteğimiz ülkenize, milletinize ve devletinize sahip çıkmanızdır. Çünkü bu ülkeyi çok daha ileriye taşıyacak bilgiye, cesarete ve birikime sahipsiniz. Hayallerinizi kendinize saklamayın; gelin bu şehrin ve bu ülkenin geleceğini birlikte inşa edelim' sözleriyle gençlere birlik ve sorumluluk çağrısında bulundu.

'SAKARYA'NIN HER TARAFI ADETA ŞANTİYE'

Alemdar, 'Bugün şehrimizin dört bir tarafına baktığınızda adeta bir şantiyeye dönüşmüş bir Sakarya görüyorsunuz. Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin inşası yükseliyor. Yazlık Katlı Kavşak Projemizde çalışmalar başladı. Raylı Sistem Hattı için 24 Nisan'da yapım ihalesi yapıyoruz. Her ilçemizde sosyal yaşam alanları, spor sahaları, gençlik merkezleri ve yeni ulaşım projeleriyle şehrimizin geleceğini güçlü bir şekilde inşa ediyoruz. Bizim bütün gayretimiz Sakarya'yı her alanda daha güçlü, daha yaşanabilir ve geleceğe daha hazır bir şehir haline getirmektir' ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOLLARI'NDAN TEŞEKKÜR

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ise Sakarya'nın gençleri düşünen, her fırsatta onların fikirlerine önem veren bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sahip olduğunu söyleyerek şehrin yarınları için yapılan yatırım ve projeler adına teşekkür etti.

Program ise sahur buluşmasının ardından gençlerle yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.