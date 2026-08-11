Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu için geri sayım başladı. 15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, 16 Ağustos Pazar günü bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehrin önemli spor organizasyonlarından biri haline gelen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu, bu yıl da binlerce sporseveri Eskişehir'de buluşturacak. 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 10K ve 21K yarışlarına yaklaşık 2 bin 465 yerli ve yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

YARIŞ GÜZERGÂHINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, organizasyon nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Yarışlar süresince Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Tarihi Odunpazarı Bölgesi ve bu güzergâhlarla bağlantılı bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve araçların çekilmemesi için vatandaşlardan, 15 Ağustos Cumartesi akşamı itibarıyla yarış güzergâhları üzerindeki caddelere araç park etmemelerini istedi.

Öte yandan kapatılacak cadde ve sokakların 16 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 saatleri arasında kullanılmaması önemle rica edildi.

ACİL ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR KULLANILACAK

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, yarış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek değişikliklere karşı vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Özellikle acil sağlık ihtiyaçları nedeniyle hastanelere ulaşmak isteyen vatandaşların, belirtilen alternatif güzergâhları ve 112 Acil Sağlık hizmetlerini kullanabileceği belirtildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerine gösterecekleri anlayış ve destek için teşekkür ederek, sporun ve Eskişehir'in tanıtımına katkı sağlayan organizasyonun kent genelinde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için vatandaşların trafik düzenlemelerine uymalarının önem taşıdığını vurguladı.