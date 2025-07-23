Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bugün meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

AYNI ZAMANDA 3 ORMAN YANGININA MÜDAHALE

Büyükşehir, 12.40'ta Geyve Nuruosmaniye, 13.45'te Söğütlü Beylikkışla, 14.51'de ise Kaynarca Sabırlı'da başlayan orman yangınlarına dakikalar içinde ulaşarak müdahale etti.

Başkan Alemdar, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Büyükşehir'in birçok biriminde görev alan ekiplerin, tanker, iş makinası ile itfaiye araçlarıyla seferber olduğu yangınlardan Geyve Nuruosmaniye bölgesi hariç ikisinin kontrol altına alındığını açıkladı.

SON ANA KADAR...

Aynı anda 3 farklı orman yangınına müdahale için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Alemdar, bu mücadeleyi son ana kadar Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı ve gönüllü ekiplerle birlikte sürdüreceklerini söyledi.

"ZOR BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Başkan Alemdar’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bugün çok zor bir gün yaşıyoruz.

-12.40'ta Geyve, Nuruosmaniye’de

-13.45'te Söğütlü Beylikkışla’da ormanlık alanda,

-14.51’de Kaynarca Sabırlı Mahallesi makilik alanda çıkan yangınlara İtfaiye ekiplerimizin, Orman Bölge Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerimizin koordinesiyle müdahale gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.

Kaynarca Sabırlı ve Söğütlü Beylikkışla yangınları kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemleri devam etmektedir.

Nuruosmaniye'de devam eden orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizin tüm kurumları var gücüyle yangını söndürmek için çalışmaktadır."

Nuruosmaniye'de yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.