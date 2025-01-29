Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.SAKARYA (İGFA) - TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi’yi ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar plastik, cam ve alüminyum atıkların depozito sistemiyle ücret olarak geri döneceği Depozito Saha Yönetim Sistemi ile ilgili detayları görüşerek, “Pilot il olmak bizim için gurur verici.Bu adım ile hem şehrimiz hem de ülkemize daha güzel çevre, daha güzel bir gelecek bırakmış olacağız. Daha yeşil bir Sakarya, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un müjdesini verdiği, Sakarya’nınpilot il olduğu Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) projesi görüşüldü.

Cam, plastik ve alüminyum atıkların vatandaşlara depozito ücreti olarak geri döneceği hem vatandaşın bütçesine hem de Türkiye’nin ekonomisine yılda 520 milyon euro katma değer sağlayacak olan projeyle ilgili son durum değerlendirildi.

YEŞİLİYLE, MAVİSİYLE CENNET BİR SAKARYA

DSYS’nin Sakarya’da başlamasıyla şehrin sıfır atık ve geri dönüşüm hedefinin daha da güçleneceğinevurgu yapan Başkan Alemdaryeşiliyle, mavisiyle, cennet doğasıyla huzur dolu bir Sakarya hayaline adım adım ilerlediklerini söyledi.

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE

Prof. Dr. Pirinççi’ye teşekkür eden Başkan Alemdar, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için Sakarya’mızın pilot il olması bizler için büyük önem arz ediyor. Bu sistem Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaşacak. Yıl sonunda tüm ülkemizde ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız. Bu adım ile hem şehrimiz hem de ülkemize daha güzel çevre, daha güzel bir gelecek bırakmış olacağız. Daha yeşil bir Sakarya, daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

PİLOT İL SAKARYA’DA BAŞLAYACAK PROJE NEDİR?

DSYS projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiğiçevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayacak.