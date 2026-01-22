Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde sürdürdüğü spor ve gençlik yatırımları kapsamında Arifiye ilçesinde hayata geçirilen Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesi süratle yükseliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Arifiye'de binlerce gencin ve vatandaşın merakla beklediği Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinde yüzde 70 seviyesi aşıldı. Yarı olimpik yüzme havuzunun yer alacağı tesis gün sayıyor. Tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşların sosyal yaşamına değer katacak.

İlçenin sosyal yapısına değer katacak olan ve bölgedeki binlerce gencin merakla beklediği projede yüzde 70 seviyesi aşıldı.

Modern mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla proje 4 bin metrekare alan üzerine kurulacak yarı olimpik yüzme havuzunda betonarme kolon imalatları bitti, çelik çatı montajı ve duvar örüm işlemlerine geçildi.

İçerisinde soyunma odaları, idari birimler ve çeşitli sosyal alanların yer alacağı yüzme havuzu, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir spor ve aktivite alanı olacak.Projenin Gençlik Merkezi bölümünde ise ince işçilikler tamamlandı, boya ve sosyal donatı alanlarında ise sona gelindi.

GENÇLER İÇİN BÜYÜK KAZANIM

500 metrekarelik Gençlik Merkezi kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zekâ oyunları alanlarıylainovasyon merkeziyle bölgedeki gençlerin sosyal hayatı için çok önemli bir kazanım olacak. Merkez, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunacak şekilde tasarlandı. Havuz ve gençlik merkezi projesinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.