Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 80 dönüm üzerine kurulacak Karapürçek Mesire Alanı projesinde ilk kazmanın vurulduğunu açıkladı. Projede çocuk oyun alanları, zipline, yürüyüş parkuru ve piknik alanları yer alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yeni yaşam alanları kuruyor, sosyal donatı noktalarına alternatifler üretiyor.

1 milyon 100 bin vatandaşın 'nefes alacağı' projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir, uzun zamandır yeni bir buluşma noktası bekleyen Karapürçek'te de süreci başlatmıştı.

Başkan Yusuf Alemdar'ın talimatıyla hazırlanan Karapürçek Mesire Alanı projesinin yapımı 80 dönüm araziüzerinde başladı.

İlk kazmanın vurulduğu müjdesini paylaşan Alemdar, bölge sakinlerinin artık doğayla iç içe huzurlu bir buluşma yerine sahip olacağını ve projenin süratle tamamlanarak hizmete alınacağını açıkladı.

NELER YER ALACAK?

Yeşilin, tabiatın kalbinde kapılarını açacak olan proje içerisinde iki ayrı çocuk oyun alanı, zipline, kır kahvesi, yürüyüş parkuru, barbekülü kameriyeler, dumansız aile piknik alanları, salıncaklı pergolalar ve geniş bir otopark yer alacak. İbadethanesi, bebek bakım üniteleri ve dinlenme alanları da düşünülen projeyle binlerce kişi doğanın içinde keyifle vakit geçirecek, sosyal bağlarını güçlendirecek.

'ŞİMDİ SIRA KARAPÜRÇEK'TE'

Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Her ilçemizde vatandaşlarımızın bir araya geldiği, çocukların güvenle oynadığı, gençlerin vakit geçirdiği, ailelerin nefes aldığı yaşam alanları oluşturuyoruz. Söğütlü'de Ritim Park'ı, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı'nı ve Ferizli'de Atatürk Parkı'nı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi sıra Karapürçek'te. Karapürçek'in doğal güzelliğine yakışacak, hemşerilerimizin yıllarca keyifle kullanacağı çok özel bir mesire alanını ilçemize kazandırıyoruz. '

'Çocuklarımız oyun alanlarında eğlenecek, gençlerimiz spor ve yürüyüş imkanlarından faydalanacak, ailelerimiz doğayla iç içe vakit geçirecek. Büyüklerimiz ise huzurlu bir ortamda dinlenme fırsatı bulacak. Sosyal hayatı güçlendiren, komşuluk ilişkilerini artıran ve vatandaşlarımızı doğayla buluşturan projelerimizi Sakarya'nın her köşesinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Karapürçek Mesire Alanı'nın ilçemize çok yakışacak.'

Büyükşehir Sakarya'ya, Karasu'da Kıyı Park, Huzur Koridoru, Ferizli Atatürk Parkı, Adapazarı Sürdürülebilir İklim Park, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı, Söğütlü Ritim Park ve Sapanca Park gibi projelerle sosyal yatırımda tarihi bir dönem yaşatıyor.