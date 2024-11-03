SASKİ, 10 bin metrelik hat ile Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli Mahallelerini güçlü altyapı ile buluşturuyor. Projenin saha çalışmaları ihale sürecinin hemen ardından başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çözüm odaklı projeleri ile şehrin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Eski hatlar nedeniyle su sorunları yaşayan Erenler Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli Mahallelerine 10 bin metrelik güçlü altyapı projesi kazandırılacak. Yeni proje ile bölgede ikamet eden aboneler kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

Çok yönlü olarak hayata geçirilecek proje farklı çaplarda hatlar ve şebeke bağlantıları ile bölgedeki su kayıplarını da minimum seviyeye indirecek.

Projelerimizi öz kaynaklarımız ile Sakarya’ya kazandırıyoruz

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin ihtiyacı olan yatırımları hızla hayata geçiriyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla Sakarya’ya kazandırdığımız projeler yarınlarımıza güvenle hizmet edecek. Bu kapsamda eskiyen hatlar nedeniyle bir süredir su sıkıntısı yaşayan ve su kayıp oranları şehir geneline oranla yüksek olan dört mahallemizi güçlü altyapı ile buluşturuyoruz. 10 bin metrelik içme suyu hattı, ihale sürecinin hemen ardından başlayacak saha çalışmaları ile bölgeye kazandırılacak” ifadeleri kullanıldı.