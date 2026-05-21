Adıyaman'da yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında suç gelirlerinin aklanması, nakli ve para transferlerine aracılık edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, hesaplarında yüklü miktarda para akışı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 şüpheli ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.