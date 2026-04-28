Koç Lisesi'nden 5 gencin kurduğu Koç Birlik Hareketi, depremzede öğrencileri dünya şampiyonasına taşıdı. 6 Şubat depremlerinin yıktığı Adıyaman'da konteyner kentte başlayan robotik hayali, Koç Lisesi öğrencilerinin öncülüğünde kurulan Koç Birlik Hareketi sayesinde Amerika'ya uzandı. Adıyamanlı çocuklar, Türkiye'yi temsil etmek üzere Amerika'ya gidiyor.

ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da, konteyner kentlerde başlayan zorlu yaşam koşulları yerini umut dolu bir başarı hikayesine bıraktı.

Koç Lisesi'nden 5 öğrencinin kurduğu Koç Birlik Hareketi, depremzede çocuklara uzanan dayanışma eliyle onları uluslararası bir başarıya taşıdı.

Koç Lisesi öğrencileri Kerim Koç, Emir Elyakim, Ramazan Çelikkol, Berk Fidancıoğlu ve Naz Arı'nın öncülük ettiği proje kapsamında, Adıyaman Umut Kent'te yaşayan çocuklar robotik kodlama ile tanıştı. Vehbi Koç Vakfı ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, kısa sürede somut başarılar getirdi.

Konteyner kentte kurulan küçük atölyelerde başlayan eğitimler, Türkiye genelindeki turnuvalara taşındı.

Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalarda, 2,5 dakika gibi kısa bir sürede robotlarına verilen görevleri başarıyla yerine getirerek dikkatleri üzerine çektiler. Ancak onları farklı kılan yalnızca teknik başarıları değildi.

Takım lideri Mahmut Çağrı Karakeçi ve ekibindeki diğer arkadaşları bu yılın teması olan arkeoloji kapsamında, yaşadıkları şehrin tarihine dokundular. Nemrut Dağı'na, Perre Antik Kenti'ne gittiler. Kazı alanlarında arkeologlarla konuştular, onların zorluklarını dinlediler. Ve ardından sadece bir proje değil, gerçek bir çözüm geliştirdiler.

Yapay zeka destekli, kameralı, sensörlü ve soğutma sistemine sahip bir 'arkeolog şapkası' projesi onların yalnızca yarışmaya katılan öğrenciler olmadığını; düşünen, üreten ve çözüm geliştiren bireyler olduğunu kanıtladı.

Adıyamanlı öğrenciler, First LEGO League Türkiye Mersin Yerel Turnuvası'nda iki kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti ve ulusal turnuvaya katılma hakkı elde etti.

Bu başarı, uluslararası bir daveti de beraberinde getirdi. Dünya Robot Olimpiyatları organizasyonunu yürüten FIRST Vakfı, Adıyamanlı öğrencileri ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek dünya şampiyonasına davet etti. Sürecin her aşamasında aktif rol alan Koç Birlik Hareketi ekibi, öğrencilerin vize süreçlerinden lojistik desteğe kadar tüm hazırlıklarını üstlendi. Çocukların Amerika'ya gidişine ilişkin tüm masrafların da yine bu gönüllü ekip tarafından karşılandığı bildirildi.

ARTIK HEDEF DAHA BÜYÜK!

27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Amerika'da, sadece kendilerini değil; Adıyaman'ı ve Türkiye'yi temsil edecekler.

Takım lideri Mahmut Çağrı Karakeçi, süreci, 'İki yıldır çok çalışıyoruz. Bu başarıyı tek başımıza elde etmedik. Koç Birlik Hareketi'nden abi ve ablalarımız bize inandı. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz ve Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz.' sözleriyle özetledi.

Deprem sonrası konteyner kentte yaşamlarını sürdüren aileler için bu başarı büyük bir gurur kaynağı oldu.

5. sınıf öğrencisi Belinay'ın annesi Emine Yetiş ise duygularını, 'Deprem bize çok şey yaşattı.Üç yıldır konteynerde yaşıyoruz. Ama kızım okumaya çok hevesliydi. Hep koştu, hep çabaladı. Şimdi Amerika'ya gidiyor. Bu şartlarda bile başardı. Koç Birlik Hareketindeki gençlere bu proje için çok teşekkür ediyoruz. Çok gururluyuz' sözleriyle dile getirdi.

Sürecin en yakın tanıklarından olan Vehbi Koç Vakfı Saha Uzmanı ve K20 Umutkent Sorumlusu Aylin Urkan da, sürecin yalnızca bir eğitim projesi olmadığını vurgulayarak, 'Bu çocuklar ilk kez uçağa bindi, ilk kez şehir dışına çıktı. Ama en önemlisi, yalnız olmadıklarını hissettiler' dedi. Urkan, çocukların yaşadığı dönüşümün başarıdan öte gerçek bir dayanışma hikayesi olduğunu kaydetti.