KOCAELİ (İGFA) -Çayırova'nın geleceği olan minik öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarında hünerlerini sergiliyor. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve bu yıl 7.'si yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın startı, kent protokolünün katılımıyla verilidi.

Türkan Göktürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen 7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın açılışına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş, kent protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

İlkokul ve ortaokul olmak üzere toplamda 123 öğrencinin ter döktüğü 7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları'nın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonrasında ise programda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Demir'in akabinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, 'Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi, zihinsel ve duygusal anlamda gelişimleri için ve kendilerini geliştirmeleri bakımından bu etkinlik çok güzel. Yarışacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

Başkan Çiftçi'nin ardından söz alan Kaymakam Önal, 'Zeka oyunları size birçok şey öğretiyor. Dolayısıyla bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Akademik başarının yanında bu tür faaliyetler de çok değerli. Sizler binlerce öğrenci arasından şampiyon olarak burada yarışmaya hak kazandınız. O yüzden şampiyonlarımızı tebrik ediyorum, buradaki her bir öğrencimiz bir yetenek. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte akıl ve zeka oyunlarında yarışan öğrencilerin yanına giderek, yarışmalarında başarılar diledi.