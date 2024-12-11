Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, şehir trafiğinin tüm noktalarında nöbetini sürdürüyor. Vatandaşın trafik güvenliğini, yayaların ise can güvenliğini korumak için çalışan Büyükşehir, son olarak yaya geçitlerini ve otobüs duraklarını denetledi. Hatalı park yapan sürücülere ise yasal işlem yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir trafiğinde trafik ve yaya güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde nöbetini sürdürüyor.

ÖNCE YAYA GÜVENLİĞİ

Zabıta ekipleri son olarak şehrin en işlek caddelerinden olan Sağlık ve Turan Caddesi’nde yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Kaldırım, yaya geçidi ve otobüs duraklarına hatalı park yapan araçları tek tek tespit eden ekipler, yaya güvenliğini riske atan, trafik güvenliğini ve akışını aksatan sürücülere uyarılar yaptı.

YASAL İŞLEM

Kamusal alanların düzenini ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir, kent merkezinde huzuru bozacak davranışlar sergileyen, yaya yollarını ve otobüs duraklarını işgal eden bazı sürücülere ise yasal işlem düzenledi.

Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çok sayıda ekip tarafından tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Yapılan açıklamada, “Kaldırım, durak ve yaya yollarına araç park eden vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Yaya güvenliğini tehlikeye sokan, ulaşımı aksatan paklanmalara karşı denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca şehir estetiği için esnaflarımızı da kaldırım ve kamusal alanların işgaliyle ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına, denetimlerine devam edecek” denildi.