Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri ve aileler, Muharrem Ayı’nın en anlamlı günleri olan Aşure Günü’nde kaynayan kazanlardan yapılan aşure ikramlarından tattı, rahmet ve bereketin hazzını hissetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğretim programlarını birbirinden güzel etkinliklerle güzelleştiriyor.

Sakaryalıların en çok memnun kaldığı, talep gösterdiği kurumlardan biri olan Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) misafirlerini yine güzel bir etkinlikte ağırladı.

SGM öğrencileri önce Aşure Günü’nün hikayesini ve Nuh Tufanı’nı öğrendi, sonra ise ikramlarla lezzeti tattı.

Ailelerin de katıldığı ikram programında herkes kazanların başında bir araya geldi, birbirine kepçelerle aşure ikram etti.

Programın en anlamlı kısmı ise Filistin’e verilen mesaj oldu. Çocuklar, Filistin Bayrağı’nın renklerini taşıyan balonları gökyüzüne bırakarak “Yerden Göğe Özgür Filistin” mesajı verdi.

Etkinlik, ailelerin ve öğrencilerin memnuniyetini kazanırken katılımcılar ikram ve anlatımlar için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.