Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının bu özel gününü tebrik etti.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) -Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet’in ilanı ile Türk basınında sansürün kaldırıldığını, gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı gün olan 24 Temmuz’un her yıl ‘Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlattı.

Türkiye basın tarihinde önemli bir yere sahip olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Başkan Alkan, bu anlamlı günde, toplumu bilgilendirme misyonuyla özveriyle çalışan tüm gazeteci ve medya mensuplarına en içten teşekkürlerini iletti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ sözlerini hatırlatan Alkan, Türkiye'de gazetecilerin sağduyunun sesi olduğunu, adeta bir mektep ve vatandaşa rehber olduğunu vurguladı.

“BASIN, DEMOKRASİNİN DÖRDÜNCÜ GÜCÜDÜR”

Başkan Alkan, basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğunu belirterek, “Basınımız, yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü güç olarak bilinirken, tarafsız ve doğru habercilik ilkeleri çerçevesinde sürdürdükleri çalışmalar, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Kamuoyunu aydınlatma görevlerini yerine getiren fedakâr gazetecilerimiz, karşılaştıkları zorlukların ve engellerin üstesinden gelerek topluma ışık tutmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Objektif ve etik haberciliğin öneminin her geçen gün daha da arttığının altını çizen Başkan Alkan, “Basın mensuplarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyondan uzak bir şekilde, dijital medya mecralarının da gazetecilik adına sunduğu imkânlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden mesleklerini yerine getirmeleri de hayati önem arz etmektedir” dedi.

Gazetecilerin özverili çalışmaları sayesinde toplumun doğru ve tarafsız bilgilere ulaştığını söyleyen Alkan, “Medyamız, günümüzde çeşitli formlarıyla siyasetten ekonomiye, sanattan edebiyata, gündelik hayatı, sosyal pratikleri ve küresel toplumsal ilişkileri önemli ölçüde etkileyen, bireysel ve toplumsal hayatın tam da merkezinde yer alan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.