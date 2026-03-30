Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan ve öncelik belirtilen konulara sırayla el atıldığını açıklamış ve Sapanca için bayram sonrasını işaret etmişti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bayram sonrası için tarih verdiği vatandaşın yoğun talep gösterdiği ve başlaması beklenen 24 saat yaşayan Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nde çalışmalar yeniden başladı.

İHALE DUYURUSU YAPILMIŞTI

Bir süredir bölgedeki vatandaşların başlatılması için yoğun talep gösterdiği, bölge halkı için önem arz eden proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Alemdar'ın talimatlarıyla kısa süre önce ihaleye çıkılmıştı.

BİR UÇTAN DİĞER UCA TÜM İLÇELERDE:

'Aynı anda her alanda' sloganıyla, Taraklı'dan Kocaali'ye Hendek'ten Sapanca'ya yeni donatı alanları ve projeler kazandıran Büyükşehir, Sapanca'da beklenen kepçeyi vurdu.

Sapanca Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin süratle tamamlanması için Alemdar'ın ifade ettiği gibi bayramdan hemen sonra inşaat başladı. İlk olarak grobeton hazırlığı, temel kazı çalışması ile sürece geçildi.

SAPANCA YAŞAYAN BİR MEYDANA KAVUŞACAK

Sapanca şimdi 7 gün 24 saat yaşayan bir meydana kavuşacak. Altında bir yeraltı otoparkı olacak ve bu sayede merkezdeki araç yoğunluğu büyük ölçüde minimize edilecek.

Vatandaşlar ise yeşil alanlarda, sosyal donatı noktalarında keyifle vakit geçirecek ve meydan, günün her saati yaşayan bir buluşma noktası olarak hizmete alınacak. Mevcut alan, açık ve düzenli yapısıyla hem estetik hem de işlevsel bir alana dönüşmüş olacak.