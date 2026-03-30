Kocaeli İzmit Belediyesi, doğa bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 2020 adet çam ağacı ve defne fidanı dağıttı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında toplam 2020 adet çam ağacı ve defne fidanı vatandaşlara ve öğrencilere ulaştırıldı. Fidan dağıtımları; Yahyakaptan, Üçyol, Kuruçeşme ve Belsa Plaza önünde yapıldı.

FİDANLAR GELECEĞE UMUT OLDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğaya nefes olması amacıyla toplamda çam ağacı ve defne fidanları ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca talepte bulunan okullara da fidan desteği sağlanarak çocukların doğa sevgisi kazanmasına katkı sunuldu.