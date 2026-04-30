KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 70 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iş başlangıç programı yapıldı.

Karatay Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçecek GES sahasında düzenlenen programda konuşan İLBANK Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanı Mesut Ergül, projenin Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamındaki en büyük proje olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a Konya'ya böyle kıymetli bir tesis kazandırdığı için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın konuştuğu en önemli işlerden birisinin iklim değişikliği ve onun şehirler üzerindeki etkisi olduğunu vurgulayarak, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Başta KOSKİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere çok önemli bir elektrik tüketicisiyiz. Yine tramvaylarımızdan kaynaklı olarak çok önemli bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyoruz. Bunun hem ekonomik olması hem çevreye zarar vermemesi adına bugüne kadar önemli yatırımlar gerçekleştirdik' diye konuştu.

'EYLÜL AYI GİBİ BURADA ELEKTRİK ÜRETMEYİ PLANLIYORUZ'

Başkan Altay, iş başlangıcı gerçekleştirilen GES projesi ile sonbaharda elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak toplam 35 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımımız var. Bunun 25 MW'ı Mavi HES'te, 1.4 MW'ı Seçme HES Tesislerimizde. Kalan kısmı da GES yatırımı olarak şu anda faaliyette. Bugün inşallah hep birlikte 70 MW'lık KOSKİ ve Büyükşehir Belediyemizin GES yatırımının panel koyma programını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa Temmuz sonu, Ağustos başı gibi buradaki işlemimizi bitirmeyi arzu ediyoruz. Eylül ayı gibi burada elektrik üretmeyi planlıyoruz' açıklamalarını yaptı.

Toplamda 105 MW'lık yenilenebilir enerji yatırımını gerçekleştirmiş olacaklarını kaydeden Başkan Altay, 'Bu, Türkiye'de belediyeler arasında birinci sırada olmamızı sağlamış olacak ama bununla yetinmiyoruz. Hemen yeni yatırımlarla ilgili planlamalarımızı yaptık. Şu anda izni alınmış, onaylanmış ve finansmanı çözülmüş 25 MW'lık bir GES yatırımı için planlamalarımızı tamamladık. Bunun 19 MW'ını yine KOSKİ'miz arıtma tesisi bölgesinde yapacak. Böylece yeni yapmakta olduğumuz arıtma tesisimizin elektrik ihtiyacını da buradan karşılamış olacağız. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çok önemli bir çevre projesi olarak yürüttüğümüz Meke Gölü için 3 MW GES yatırımı yapacağız ve diğer yatırımlarımızla birlikte toplam 25 MW'lık bir GES yatırımı daha planlandı, izinleri alındı ve finansmanı sağlandı. Böylece toplamda 130 MW'lık bir GES yatırımı için süreci tamamlamış olduk. Bununla da yetinmiyoruz. Biliyorsunuz Mavi Tünel HES kapsamında 25 MW'lık bir HES'imiz var. Hibrit olarak ona da inşallah bir 20 MW'lık ekleme ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Yani bunlar tamamlandığında toplam 150 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımına kavuşmuş olacağız ki bu tüm şehirler arasında açık ara Konya'yı öne çıkaran bir çalışmadır. İlçe belediyelerimizin yatırımlarını da buna dahil etmiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla her manada öne çıkan işler yapmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, 'Çünkü şuna inanıyoruz ki; sadece bir alanda gelişmeniz, şehrinize yatırım yapmanız ya da diğer şehirlerle kıyaslandığında sadece bir alanda öne çıkmanız şehrinizi markalaştırmaya yetmez. Onun için akıllı şehircilikten ulaşım yatırımlarına, çevre projelerinden iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve yenilenebilir enerjiye kadar her alanda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bu 70 MW'lık GES'imizin toplam maliyeti 60 milyon dolar. Yani 2,5 milyar liralık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. İnşallah çok kısa sürede de GES yatırımlarının geri dönüşü sağlanmış oluyor. Böylece Büyükşehir Belediyemize de uzun süreli bir finansman desteği olacak.' diye konuştu.