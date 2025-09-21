Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son müjdesini güney bölgesine verdi. Başkan Yusuf Alemdar’ın Mekece’de vatandaş bulaşmasında sözünü verdiği sosyal tesis, düğün salonu ve çok amaçlı salonunun inşasına başlandığı açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

BİR MÜJDE DE GÜNEYE

Söğütlü’de çalışmaların devam ettiği Ritim Park Projesi, Ferizli, Kaynarca ve Karapürçek’te kısa süre önce açıklanan sosyal yaşam merkezi projelerine güney bölgesinden bir müjde daha eklendi.

Başkan Yusuf Alemdar, bir süre önce Pamukova’nın en yüksek nüfuslu mahallesi olan Mekece’yi ziyaretinde sosyal donatı alanı, çok amaçlı salon ve sosyal tesis özelliklerini taşıyacak projenin sözünü vermişti.

BÜYÜKŞEHİR DUYURDU

Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı ve Büyükşehir, projeyle ilgili çalışmalarına başladığını duyurdu.

Bölge insanının özel günlerinde misafirlerini kaliteli şekilde ağırlayacağı, en özel günleri modern yapısıyla süsleyecek proje, binlerce kişinin mutluluğunu keyifle paylaşmasına imkân sağlayacak.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

630 metrekarelik taban alanı üzerine inşa edilen mekece’nin yeni çok amaçlı salonu, 470 metrekarelik ana salon, gösteri sahnesi, kafeterya gibi alanları kapsayacak.

Peyzaj düzenlemesi, yeşil açık alanı ve çocuk oyun alanlarıyla sadece Mekece’ye değil, bölgedeki tüm mahallelerin sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olacak proje bölgeye değer katacak.

HIZLA YÜKSELECEK

Kazı dolgu çalışmaları tamamlanan düğün salonu ve çok amaçlı salonunun temel donatı demirlerinin imalatları başladı. Gerekli altyapı bağlantılarının ardından proje hızla yükselecek.