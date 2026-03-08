Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekerek kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakan Göktaş mesajında, 'Kadın; hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücüdür. Kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Toplum güçlüyse Türkiye güçlüdür.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hayatın her alanında daha etkin şekilde yer almaları için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırıldığını ve kadın girişimcilerin desteklenerek işlerini büyütmelerinin sağlandığını ifade eden Göktaş, sosyal hizmet modellerinin de kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendirildiğini dile getirdi.

Bu yıl 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Göktaş, yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarımızla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz.



