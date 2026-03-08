Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan, vatani görevini yapmak üzere düzenlenen törenle askere uğurlandı. Duygusal anların yaşandığı uğurlamaya partililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde CHP Pazaryeri Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Yağan için asker uğurlama töreni düzenlendi. Yağan, vatani görevini yerine getirmek üzere memleketinde gerçekleştirilen anlamlı bir törenle dualar ve alkışlar eşliğinde askere gönderildi.

Genç başkanın evinin önünde düzenlenen uğurlama programına CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Pazaryeri İlçe Başkanı Metin Polat, İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak'ın yanı sıra çok sayıda partili, aile yakınları, akrabaları, komşuları ve arkadaşları katıldı.

Okunan duaların ardından Emirhan Yağan için 'hayırlı tezkereler' temennisinde bulunulurken, törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Yağan'ın ailesi oğullarını gurur ve heyecanla uğurladı.

Sevenlerinin alkışları ve iyi dilekleri eşliğinde yola çıkan Emirhan Yağan, askerlik görevini yapmak üzere Bursa'nın Gemlik ilçesine hareket etti.

Pazaryeri'nde genç yaşına rağmen aktif siyasi çalışmalarıyla tanınan Yağan'ın uğurlanması, ilçede birlik ve dayanışma görüntülerine sahne olurken, dostları ve partililer genç başkana görevinde başarılar dileyerek sağ salim tezkeresini alıp dönmesini temenni etti.